Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 21:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.