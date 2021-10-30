30 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları.

Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
Facebook adını değiştirdi
Facebook adını değiştirdi
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

30 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 00:02
Yazdır
30 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

- Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Roma)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'nda konuşma yapacak.

(Bursa/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yapılan Yetim Konutları Kura Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde ders verecek.

(Gaziantep/10.00/11.30/13.00/15.20)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılacak, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, gazetecilerle bir araya gelecek.

(Mardin/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma ile MTN Plastik Fabrika Açılış törenlerine katılacak.

KAPAT [X]

(İstanbul/11.00/Tekirdağ/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Kilis Valiliğini, Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyareti yapıp gençlerle buluşacak.

(Gaziantep/10.00/Kilis/11.00-17.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'deki Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi, Taksim Camii'ndeki "Mirasın İzinde" Sergisi, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi Gezisi ve Bernard Pras Sergi Gezisi ile Galataport'ta "Monet&Friends Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.30/17.15/18.00)

2- 9. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman temasları kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Teşkilat Akademisi programına katılacak, esnaf ziyareti yapıp gençlerle bir araya gelecek, Batman Petrol Spor Kulübü ile Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, Hasankeyf ilçesinde "Tarihe Derin Dalış" programına katılacak ve tekvandocu Müzeyyen Talayhan'ın ailesine ziyarette bulunacak.

(Batman/10.45/11.00/12.15/13.00/14.00/14.30/15.15/16.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/İzmir/Hatay/16.00/Konya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Manisa FK-Beypiliç Boluspor ve Eyüpspor-MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak. Beşiktaş Icrypex-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Ankara/20.15)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak. Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit-PTT maçları yapılacak.

(Bursa/15.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.00/İstanbul/14.30/18.00/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından 4 maç yapılacak.

8- At yarışlarında 83. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenecek.

(Ankara/16.00-16.30)

9- Türkiye Hokey, İzcilik, Oryantiring, Motosiklet ve Tenis Federasyonları Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılacak.

(Ankara)

#30 Ekim 2021# Gündem
AK Partili Özhaseki: Şırnak'a gittim, 'Ne işiniz var' diye mesaj attılar
AK Partili Özhaseki: Şırnak'a gittim, 'Ne işiniz var' diye mesaj attılar
AK Partili Elitaş: 128 milyar doları pandemide harcadık
AK Partili Elitaş: 128 milyar doları pandemide harcadık
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır
ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Bu Habere Tepkiniz

Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo
5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor
Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri
https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı
MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri
Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?
Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor
Yeni bir araştırma fast food yediğinizde endişelenmeniz gerekenin gereken sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu.