İkinci Tosuncuk vakası: Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü

Dünya çapında milyarca dolar sermayeli e-ticaret sitelerine yardım ederek kısa yoldan para kazandırdığı iddia edilen Cloud Shopping sisteminde ikinci "Tosuncuk" vakası yaşanıyor. Sisteme para yatırarak üye olan binlerce kullanıcı, hesaplarındaki paralarını çekemediğini öne sürüyor.

Cloud Shopping'in sitesine ulaşamayan üyeler büyük panik yaşadı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan kullanıcılar birçok şikayette bulundu. Yetkililerden yardım isteyen sistemin üyeleri çözüm bulunmasını istiyor.

Bazı şikayet sitelerine ise konuyla ilgili bir çok şikayet geldi. Bir kullanıcı, "Para çekim talebi verdim, her defasında hata verdi. Müşteri hizmetlerine yazıyorum cevap yok. İvedilikle paramın gönderilmesini talep ediyorum. Aksi takdirde gerekli mercilere şikayet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı da , "Cloud Shopping denen siteye bir miktar para attım. Şimdi paramı çekmek istiyorum, çeşitli bahanelerle işlemi iptal ediyorlar. Soğuk cüzdandan USDT göndermek bu kadar zor olmasa gerek ama tabii niyet başka. Bir muhatap da yok sanırım yanıltıldık. Para yatırırken sorun yok ama çekerken sorun var yaptıkları bu." dedi.

Hesabının ekran görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı, "Para çekim talebi verdik. İki kere 3 gün bekletip iptal ettiler. Destek yok, bir şey yok sadece hata yazıyor. Hesap bile kapatılmıyor. Kötü bir sistem, hesabın kapatılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cloud Shopping e-ticaret platformunun Morley Fund Management'ın bir yan kuruluşu olduğu iddia ediliyor. Morley Fund Management, merkezi Londra'da bulunan fon operatörü. Morley Fund'un 1973 yılında kurulan ve dünya çapında 40 milyon müşteriye sahip bir kuruluş olduğu biliniyor.

Sistemin bağlı olduğu iddia edilen Morley Fund Management şirketinin resmi internet sitesindeki bilgilere göre şirketin böyle bir girişimi bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca şirketin Avrasya Bölgesi CEO'su olarak tanıtılan Jowidah isimli şahsın, soyadının bile bilinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan bazı kullanıcılar;