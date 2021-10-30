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İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ekim 2021 04:43
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İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,

- Tabiat Varlıklarım Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KOLÇAK,

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet UYSAL,

- Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş KARACA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil ERDOĞAN atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut EKER atanmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hacı Mehmet GÜNAY ve Yahya BABA atanmıştır.

29 Ekim 2021

KAPAT [X]

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

#Ahmet Talha TÜRKOĞLU# Hidayet UYSAL# Ulaş KARACA# Halil ERDOĞAN# Davut EKER# Hacı Mehmet GÜNAY# Yahya BABA
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