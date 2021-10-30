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Gerçek hayat ile sanal dünya birleşiyor: Paralel evren Metaverse

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Metaverse ile dijital bir dünya için ilk adımı attı. Kullanıcılar Metaverse dünyasında avatar oluşturarak gerçek kimlikleri ile yaşayabilecek, alışveriş yapıp sosyalleşebilecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 30 Ekim 2021 07:40
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Gerçek hayat ile sanal dünya birleşiyor: Paralel evren Metaverse

Yaklaşık 3 milyar kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sanal devleti sayılabilecek bir platform olan Facebook, Metaverse adıyla kendi paralel evrenini kuruyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını 'Meta' adını verdiği çatı şirketiyle toplayan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dijital dünya Metaverse için de ilk adımı attı. Proje için 10 milyar dolar bütçe ayıran Facebook, bu yeni dünyanın inşası için Avrupa ülkelerinden 10 bin kişiyi de istihdam edeceğini açıklamıştı.

YOKSA KAPSÜLE Mİ GİRECEĞİZ?

Aslında sanal gerçeklik teknolojileri üzerinden sanal dünya fikri çok yeni değil. Second Life, Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi etkileşimli oyunların hepsinde Metaverse unsurları halihazırda bulunuyor. Hollwood da bu teknolojilerin hayatımız nasıl etkileyeceğine dair fikirler veriyor. Özellikle Ready Player One, geleceğe yönelik bir bakış açısı sunuyor. Matrix, Avatar, Suretler, Tron gibi filmler de sanal dünya fikri işleniyor. Peki bu filmler gerçek mi oluyor yoksa bir ütopya mı? Yıllar önce Oculus'u satın alarak yatırımlarına başlayan Zuckerberg son hamlesi ile kararlı olduğunu gösteriyor. İnsanların kapsüllerin içerisinde mi yoksa kafalarında VR gözlükleri ile mi yaşayacak bunu zaman gösterecek.

HERKESİN BİR AVATARI OLACAK

Metaverse'e gelirsek, kullanıcılara artırılmış ve sanal gerçeklik üzerinden üç boyutlu bir dünya sunuyor. Metaverse'de kullanıcılar dijital bir avatar oluşturarak gerçek kimlikleri ile sanal dünyada yaşayabilecek. İnsanlar sanal ortamda arkadaşlarla bir araya gelip oyun oynayabilecek, alışveriş yapabilecek. Mesela sanal ortamda canlı bir konsere katılmak mümkün olacak. Plazalar yerini etkileşimli sanal ofislere bırakacak. Uzaktan eğitimin yerini sanal sınıflar alacak. Banka şubesine ihtiyaç tamamen ortadan kalkacak. Doktorlar Metaverse üzerinden muayene yapabilecek. Avatarlarımız için alacağımız eşyalar, hatta dijital arsalar yepyeni bir ekonomi oluşturacak. Ayrıca bu konuda yatırım yapan tek şirket Facebook da değil. Buna ek olarak Unity, Epic Games, Nvidia gibi şirketler de Metaverse için kendi yatırımlarını yapıp projelerini geliştiriyorlar. Kısaca, gerçek hayatta yapabildiğimiz her şeyi sanal ortamda yapma imkanına sahip olabileceğiz.

KRİPTO PARA HAMLESİ GELEBİLİR

Metaverse ile token ya da sanal para hamlesi de gelebilir. Bu konudaki ilk adımlarını 2019 yılında atan Facebook, 'Libra' adını verdikleri bir proje duyurmuştu. Ancak projede yaşanan sorunlar ve Facebook'un veri güvenliğine ilişkin yaşadığı skandallar, Libra'yı bir anda içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklemişti. Paralel evren Zuckerberg'e token ya da kripo para için altın bir fırsat sunabilir.

WHATSAPP DA OYUNA GİRİYOR

Facebook'un Connect Konferası'nda konuşan Mark Zuckerberg, "Şimdiye kadar inşa ettiklerimizle gurur duyuyorum ve bugün mümkün olanın ötesine geçerken, ekranların sınırlarının ötesine, mesafe ve fizik sınırlarının ötesine ve herkesin bir arada bulunabileceği, yeni fırsatlar oluşturabileceği ve yeni şeyler deneyimleyebileceği bir geleceğe doğru geçerken bundan sonra ne olacağı konusunda heyecanlıyım. Bu, herhangi bir şirketin ötesinde olan ve hepimiz tarafından yapılacak bir gelecek" dedi. WhatsApp ve Instagram'ı da Metaverse dünyasına dahil etmeyi planlayan Zuckerberg, sanal gerçekliğe gelecek yeni oyunları da duyurdu. Bu oyunlar arasında GTA: San Andreas da yer alıyor.

HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

Facebook, 10 yıl içinde 1 milyar Metaverse kullanıcısının olacağını tahmin ediyor. Metaverse ile yakın bir zamanda 800 milyar dolarlık bir ekonominin oluşması öngörülüyor.

OYUN 'TOKEN'LARININ FİYATI YÜKSELDİ

Metaverse haberleri ile NFT ve oyun tokenleri yükselişe geçti. Decentraland bu alanda lider projeler arasında yer alırken, platformun yerel token'ı MANA yüzde 57'nin üzerinde yükseliş ile 1.28 doların üzerine tırmandı. MANA'nın yanı sıra Sandbox (SAND) yüzde 27 artışla 1.07 dolar, Axie Infinity (AXS) yüzde 12 yükseliş ile 140 dolar seviyelerine yükseldi.

İLK ŞEHİR HORİZON

KAPAT [X]

Facebook'un kendi sanal evrenine verdiği isim ise Horizon. Henüz piyasaya sürülmemiş olan Horizon'la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Bu platform hem iş hem eğlence için kullanılabilecek. Sanal evrene katılmak Oculus Quest sanal gerçeklik setiyle mümkün olacak. Horizon ayrıca üçüncü parti geliştirmere açık olacak gibi görünüyor. Mark Zuckerberg, Rockstar Games'in Oculus sanal gerçeklik gözlükleri için GTA San Andreas'ın yeniden tasarlandığını açıkladı. Facebook Horizon eğitim amaçlı da kullanılabilecek. Facebook içerik üreticilerine 150 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ FİZİLSEK DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

Teknolojiden para kazanmanın yeni yollarını arayan teknoloji şirketleri "Metaverse" ile fiziksel dünyayı ele geçirmeye hazırlanıyor. Teknoloji Araştırma ve Danışmanlık şirketi Gartner Analisti Tuong Nguyen, Metaverse'ün internetin, bilişimin, dijital ve fiziksel etkileşimlerin geleceğini olarak tanımlandığını belirterek, "Eğer durum buysa, tüm teknoloji şirketleri bu gelecek çağın ön saflarında yer almak istiyor" dedi. Analist Victoria Petrock de "Metaverse'in temel konsepti uzun süredir var, Second Life ve The Sims'i düşünün, ancak salgın ve iş ile sosyal deneyimler için sanal ikameleri yenide

Ömer Temür

#gerçek hayat# paralel evren# metaverse
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