Gençliğine güvenme aşılarını tamamla

Hastanelerde ve yoğun bakımlarda genç hastaların olması, gün geçtikçe hastalanan nüfusu gençlerin oluşturması endişelendiriyor. Ayrıca virüsün bağışıklık sistemi güçlü, sağlıklı gençleri de nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, neden hastaneleri gençlerin doldurduğu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kovid-19 hastalığının başlangıçtan beri en yaygın saptanan semptomları yüksek ateş, göğüs ağrısı, devamlı öksürük, bitkinlik, koku-tat kaybı ve kas-sırt ağrıları şeklinde oluyordu. Bunlardan biz Kovid-19 hastalığını geçirdiğinden şüphelenerek testler yapıyorduk. Fakat günümüzde hastalığın daha çok genç yaş grubu dediğimiz aşılanma oranının düşük olduğu gruplarda görülmesi nedeniyle adeta üst solunum yolu enfeksiyonu gibi baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, koku kaybı, boğaz ağrısı gibi gribal enfeksiyon şeklinde görüyoruz. Gençlerde bu tür semptomların daha fazla görülmesinin sebebi ise; gençlerde yakaladığımız aşılama oranının özellikle ileri yaş ve kronik yaşlarda gördüğümüz aşılanma oranlarından daha düşük seviyede kalmasıdır."

'ŞART' DEDİ

Dr. Temizkan, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerin kendilerine, özellikle genç yaşta olmalarına güvenerek aşılarını geciktirmeleri, bu hastalığa yakalanmada en önemli nedenlerinden biridir. En önemli tavsiyemiz; gençlerin mutlaka Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci doz, hatta gerekiyorsa antikor seviyeleri düşmesinden dolayı üçüncü dozunu yaptırmaları gerekmektedir."

DİDEM SEYMEN