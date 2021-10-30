HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalarda aktif olarak görev yapan çok sayıda hakim ve savcının tespit edilmesi yargıdaki FETÖ tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına ilişkin birçok ilde devam eden soruşturmalar kapsamında aktif olarak kamuda görev yapan çok sayıda hakim ve savcı; itirafçı beyanları, ankesör kayıtları, ByLock içerikleri ve örgütün çalışma evlerinde kullandıkları sabit hatlardan yapılan görüşmeler sayesinde deşifre oldu.

Yargıya sızan çok sayıda isim başsavcılıklarca HSK'ya bildirildi. Teftiş Kurulu'nda soruşturması tamamlanan 600 hakim ve savcının dosyası HSK Genel Kurulu'na gönderildi.

HSK, ayda iki kez gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında söz konusu hakim ve savcıların dosyasını görüşüyor. Bu ay gerçekleştirilen toplantılarda 186 hakim ve savcının dosyası görüşülürken, gerekli görülen hakim ve savcıların savunması alındı. Yapılan son incelemelerin ardından 14 hakim ve savcı açığa alındı.

İLKER TURAK