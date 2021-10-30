Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış

"Bu durum cesaret ötesi"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Zulal Atalay Laçin 2019'da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdeki jandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin'in dosyasından şüphelendi. Noter onaylı belgenin aslını istedi, aslı teslim edilmeyince Jandarma'ya suç duyurusunda bulunuldu.