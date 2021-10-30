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Kuyumcularda yetki belgesi sancısı

Kuyumculuk mesleğinde yeni dönemde artık sadece yetki belgesi olan işletmeler altın ticareti yapabilecek. 48 bin civarındaki kuyumcu sayısı günden güne artarken, yetki belgesi için ustalık şartı aranan kuyumcu işletmelerinin belgelerini 31 Aralık'a kadar alması gerekiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 30 Ekim 2021 09:25
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Kuyumcularda yetki belgesi sancısı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yoldan geçen herkesin kuyumcu olmaması için yetki belgesinin zorunlu olmasını kendilerinin talep ettiklerini söyledi. Ancak meslekte 5 yılı doldurmayanların kalfalık ve ustalık sınava giremeyecek olmasının mağduriyet oluşturduğunu vurgulayan Çavuşculu, Ticaret Bakanlığı'na yönetmelikte değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

BU KARGAŞANIN ÇÖZÜLMESİ LAZIM

Çavuşculu, "Bu işin tek çözümü 31.12.2021 tarihine kadar yılına ayına bakılmaksızın veya 14.04.2021'e kadar kuyumcu olduğunu belgeleyen yetki belgesi alabilmeli. Vergi dairesinden kuyumcu olduğuna dair faaliyet belgesi alacaklar. Bir de bağlı bulunduğu meslek odasından kağıt isteyecekler. İl müdürlüklerine müracaat ederek yetki belgesini almalı. Ustalık belgesine sahip olmayınca da yetki belgesi de alamıyor. Böyle bir kargaşa var. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım" dedi.

Mesude Demirhan

#kuyumcular# yetki belgesi
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