Başkentliler Millet Bahçesi'ni sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı önceki gün yapılan Ankara AKM Millet Bahçesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilen çocuklar büyükleri ile birlikte AKM Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu. Bahçede çocuklar için özel sahne kuruldu, Osmanlı şerbeti ve pamuk şeker ikram edildi. Maskotlar ve palyaçolarla eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi. Millet Bahçe'nin çimenler ile kaplanan Altın Tepe bölümüne çıkan vatandaşlar ise hatıra fotoğrafları çektirdi.

STRESE KARŞI BİREBİR

9 yaşındaki oğlu Ahmet'i Millet Bahçesine getiren Senem Öztürk, millet bahçelerinin çocuklar için bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Tatil günlerinde Ankaralılar için bir soluk oldu. Bizler için şehir ve çalışma hayatının, çocuklar için okul hayatının stresini atmak için birebir" dedi.

MUHAMMED KURTAR