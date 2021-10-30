MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi

Aksaray'da ilçe Belediye Başkanı Veyis B.'ye ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya mecralarına düşen görüntülerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Veysel B.'nin partiden istifasını istedi.

Duvar'ın aktardığı habere göre Genel Merkez'in kararını Veyis B.'ye MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen iletti.

Çölkesen "Bu konuda partimiz genel merkezinin tavrı nettir" diyerek "Biz de kendisine partiden istifasını talep ettiğimizi söyledik. Bugün mesai bitimine kadar Yeşilova Belde Belediye Başkanı'nın partimizden istifa etmesini beklemekteyiz. Neticede kendisi bağımsız belediye başkanı olarak devam edebilir. Partimizden istifa etmezse parti içi tüzüğümüz gereğince kendisini disiplin kuruluna sevk edeceğiz" diye konuştu.

Odatv'ye konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Veyis B. ise "Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün" dedi.

Veysel B., görüntülerin sahte olduğunu söyleyerek "Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı" diye konuştu.