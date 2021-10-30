İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı