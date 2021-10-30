İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 10:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.