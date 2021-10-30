Sayın Bakan, 'Rızanız Var mı?'

HALKBANK FAİZ İNDİMİ OLMADIĞNI SÖYLEMİŞTİ

Faiz indiriminin gerçekleştiği pazartesi günü, sabah saat 10:00 da Halkbank'tan bir açıklama geldi. Halkbank açıklamasında faiz indirimi olmadığını söyledi. Ancak bundan bir saat sonra Halkbank dahil 3 kamu bankası kredi faizinde 2 puanaa kadar indirime gittiğini açıkladı. Peki neden 10'da faiz indiriminin olmayacağı açıklandı.

MERKEZ BANKASI YETKİLERİNİ FİİLEN CUMHURBAŞKANLIĞINA DEVRETMİŞTİR

Merkez Bankası'nın açıklamasına bakıldığında, cari dengeden bahsetmemesi gösteriyor ki, Merkez Bankası artık bütünün bir parçası haline geldi. Kendi hür iradesi ya da denge mekanizması yoktur. Yetkililerini için çok rahat bir şekilde yazılı olarak olmasa da fiilen Cumhurbaşkanlığına devretmiştir.

SÜPER YETKİLİ BAKANLIK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı hepsi birleştirilerek yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı kuruldu. Bakan olarak ta Berat Albayrak atandı. Kısacası süper yetkilerle dolu bir bakanlık oluşturuldu.

Fakat son dönemde ülke ekonomisinde birço önemli kararlar alıırken, köklü politika değişiklikleri yapılırken, Bakan Elvan'dan gelen hiç bir açıklamaya rastlamıyoruz.

Yazar Emrah Lafçı yazısının şu şekilde sonlandırdı: Şimdi ben ekonomiyi yakından tapik etmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Bakan'a soruyorum: "Merkez Bankası'nın son yaptığı faiz indirimlerinden memnun musunuz? İlgili kurumlarınız olan kamu bankalarının Merkez Bankası'nı takip ederek kurumsal kredilerde, daha da önemlisi konut kredilerinde gerçekleştirdikleri faiz indirimleri sizin rızanızla mı gerçekleşti? Eğer böyleyse bu politika değişikliklerini ekonominin başındaki bakan olarak nedenleriyle birlikte milletle paylaşmayı düşünür müsünüz?"