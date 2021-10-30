Gönlünü kuşlara kaptıran hekim 14 yaşından bu yana gözlemcilik yapıyor

- İklim özellikleri ve bitki örtüsüyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve önemli göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da hekimlik yapan Ali Atahan, 29 yıldır Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki kuşları gözlemleyerek fotoğraflıyor.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan, aynı zamanda Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanlığını da yürüten Ali Atahan, 14 yaşından beri gözlemlediği kuşları kayıt altına alıyor.

Çocukluk yıllarında kuşlara merak sararak amatör olarak gözlemciliğe başlayan Atahan, 1995 yılında henüz 17 yaşındayken dürbün ve tele objektif alarak kuş gözlemciliğini profesyonel olarak yürütmeye başladı. 29 yıl boyunca sadece Türkiye'de 402 kuş türünü gözlemleyerek daha önce hiç görülmemiş 4 türü kayıt altına alan Atahan'ın, bölgedeki yerleşik ve göçmen kuşları anlatan "Hatay Kuşları" isimli bir de kitabı bulunuyor.

Atahan, hastanedeki işinden arta kalan zamanlarda kuşların yaşam alanları veya göç güzergahlarına yeni türler bulabilmenin heyecanıyla gidiyor.

Ali Atahan, AA muhabirine, kuş gözlemciliğine ortaokul döneminde merak saldığını, bu durumun lise ve üniversitede de sürdürdüğünü belirtti.

Atahan, 29 yıldır kuşların izini sürdüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hatay göçmen kuşlar için oldukça önemli bir konumda bulunuyor, 1992'den buyana yapılan kuş gözlem tespit çalışmalarıyla Hatay'da kayıt altına alınan kuş türü sayısı 382 oldu. Gerek Türkiye çapında gerekse uluslararası alanda kuş gözlemcileriyle bir araya gelerek kuşlar ne zaman, nerede görüldü, bu popülasyonun büyüklüğü, yıllar içerisindeki değişimleri ve göç hareketlerini konuşuyoruz. Kuşları kayıt altına aldıkça, kuş gözlemciliğini daha bilimsel sürdürdüm ve kuş gözlemciliğinde 20 yılı devirince de 'Hatay'ın Kuşları' adıyla bunu kitaplaştırdık."

Kuş gözleminin hayatındaki yerinin oldukça önemli olduğunu anımsatan Atahan, "Dernek çatısı altında kuş gözlem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ana bölgemiz Hatay ama biz Hakkari'den Van'a, Erzurum'dan Artvin'e kadar kuş gözlemi yapmak için bölgelere gidiyoruz. En fazla kuş türünün bulunduğu yerler tropikal bölgelerdir bu nedenle Brezilya, Arjantin, Kenya, Afrika'da kuş gözlemi gerçekleştirdim. Türkiye'de ve dünyada kuşların izini sürüyorum. Her kuş tespitinde ayrı bir heyecan yaşıyorum, Hatay'daki her yeni kuş tespitinde Türkiye'den çok sayıda kuş gözlemcisi buraya geliyorlar, bizim için en keyifli yanı budur." diye konuştu.

Subaşı, Mileyha Sulak Alanı ve Reyhanlı Barajı'nın adeta kuş cenneti olduğuna değinen Atahan, "Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen 4 kuş türünü fotoğraflayarak kayıt altına aldım. Bugüne kadar Türkiye'de gözlediğim kuş türü sayısı 402'dir." dedi.