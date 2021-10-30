'1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzedelere teslim edeceğiz'

Kurum, Twitter hesabından, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak yaşanan acı ve kayıpların gönüllere düşürdüğü ateşin hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşandığına işaret eden Kurum, "Son 100 yılda yaşadığımız büyüklüğü 6'nın üzerinde olan 70'e yakın deprem nedeniyle 100 bin canımızı toprağa verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, bugüne kadar 2,5 milyon konutta ikamet eden 10 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşümü başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Son dönemde "Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefiyle çalışmalarına hız verdiklerini belirten Kurum, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde şehirleri riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

- "5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor"

Kurum, İzmir'de yaşanan depremin ilk anından bugüne kadar seferberlik anlayışıyla vatandaşların yaralarını sarmak için gayret gösterdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı deprem dönüşümünü başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor. Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin birinci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz. İzmir'de depremin izlerini tamamen silecek, yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları sağlıklı, güvenli bir şehir ortamını tüm unsurlarıyla sağlayacağız. Bir kez daha İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bu ülkeye bir daha deprem acısı yaşatmasın."