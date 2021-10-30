Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Antalya'da kamu kurumundan bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 12:46
İlçe Jandarma Komutanlığına gelen hırsızlık ihbarı üzerine Çeltikçi Mahallesi'ne giden ekipler, bakır kabloları araçtan indirip evine götürmeye çalışan U.A'yı (33) yakaladı.
Evin girişi ve içerisindeki aramalarda, 85 kilogram antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ve 2 çelik makası ele geçirildi.
Şüphelinin, kabloları Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi tesislerinden çaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.