Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan özel ambulans devrildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 12:47
Alınan bilgiye göre, Cengiz Oğuzhan Ç. hakimiyetinde seyir halinde olan 34 SF 9636 plakalı özel ambulans, Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Cem Batuhan K. yönetimindeki 34 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen ambulans, caddenin ortasında bulunan ağaca ve refüje çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki sürücünün de yara almadığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.