Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nden fotoğraflar paylaştı.

"Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer verdi.