Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
10 büyükelçi törende yok sayıldı
10 büyükelçi törende yok sayıldı
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

Rekabet Kurulu tarafından fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen iki önemli market zinciri olan Migros ve BİM, dünkü açıklanan cezaların ardından yargı yoluna gideceklerini duyurdu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ekim 2021 13:54
Yazdır
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

Rekabet Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yapan zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

5'i zincir biri tedarikçi toplamda 6 markete, idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza kesti.

Tedarikçi firma Savola Gıda'ya (Yudum) da 22,2 milyon TL para cezası verildi.

MİGROS'TAN İTİRAZ

Dün açıklanan para cezalarının ardından Migros, yargıya gideceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Şirket bu çerçevede, gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacağını belirtti.

Açıklamada, "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

BİR İTİRAZ DA BİM'DEN

BİM de Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının iptali için yargıya gideceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.

Şirket, buna rağmen 'pahalılığın sorumlusu' olarak gösterilmelerinin ve kartel iddiasıyla büyük bir ceza verilmesinin, ülkedeki yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu vurguladı.

"BİM SONUNA KADAR HAKKINI SAVUNACAK"

KAPAT [X]

KAP'a yapılan bildirimde ise "Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince yüzde 25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır. İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarımızda kanıtlarıyla birlikte Kurum'a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz. BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye'de perakende sektörünün lideri olmuştur.

"YÜKSEK KALİTE, DÜŞÜK FİYATTAYIZ"

'Yüksek kalite, düşük fiyat' şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir. BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir.

Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir. BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz."

SORUŞTURMA 2 GÜN ÖNCE BAŞLADI

İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı.

Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti.

Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.

CEZA ALMAYAN MARKETLER

Öte yandan kurumun soruşturma kapsamında savunmasını aldığı 22 market ve tedarikçilere ise ceza verilmemişti.

İşte o marketler:

1- Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

3- Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

4- Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

5- Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

6- A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

7- Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

8- Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

9- Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

10- Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

11- Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

12- Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

13- Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

14- Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

15- Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

16- Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

17- Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

18- Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

19- Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

20- Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

21- Dalan Kimya End. A.Ş.

22- Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

23- Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

#migros# bim# fahiş fiyat# yargıya
Üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı
Üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Sayın Bakan, 'Rızanız Var mı?'
Sayın Bakan, 'Rızanız Var mı?'
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Kuyumcularda yetki belgesi sancısı
Kuyumcularda yetki belgesi sancısı
İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz
İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Bursa'da çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 66'sı asılsız

Bursa'da çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 66'sı asılsız

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 10 bine yakın ihbar geliyor. Bu ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, bazıları ise ekipleri zor durumda bırakıyor. Çağrılardan birinde 'çocuğum öldü' diyerek sağlık görevlisi isteyen ihbarcının adresine giden ekipler, bu kişinin hastalanan evcil hayvanı için yardım istediğini gördü. 112 Bursa Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, "Asılsız ihbarlara giderken gerçek olaylara müdahalede zorlanıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.