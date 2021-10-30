Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor

Rekabet Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yapan zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

5'i zincir biri tedarikçi toplamda 6 markete, idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza kesti.

Tedarikçi firma Savola Gıda'ya (Yudum) da 22,2 milyon TL para cezası verildi.

MİGROS'TAN İTİRAZ

Dün açıklanan para cezalarının ardından Migros, yargıya gideceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, açıklanan kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtildi.

Şirket bu çerçevede, gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacağını belirtti.

Açıklamada, "Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 67 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

BİR İTİRAZ DA BİM'DEN

BİM de Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının iptali için yargıya gideceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.

Şirket, buna rağmen 'pahalılığın sorumlusu' olarak gösterilmelerinin ve kartel iddiasıyla büyük bir ceza verilmesinin, ülkedeki yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar olduğunu vurguladı.

"BİM SONUNA KADAR HAKKINI SAVUNACAK"

KAP'a yapılan bildirimde ise "Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince yüzde 25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır. İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarımızda kanıtlarıyla birlikte Kurum'a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz. BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye'de perakende sektörünün lideri olmuştur.

"YÜKSEK KALİTE, DÜŞÜK FİYATTAYIZ"

'Yüksek kalite, düşük fiyat' şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65 bin çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir. BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir.

Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir. BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz."

SORUŞTURMA 2 GÜN ÖNCE BAŞLADI

İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı.

Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti.

Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.

CEZA ALMAYAN MARKETLER

Öte yandan kurumun soruşturma kapsamında savunmasını aldığı 22 market ve tedarikçilere ise ceza verilmemişti.

İşte o marketler:

1- Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

3- Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

4- Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

5- Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

6- A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

7- Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

8- Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

9- Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

10- Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

11- Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

12- Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

13- Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

14- Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

15- Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

16- Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

17- Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

18- Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

19- Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

20- Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

21- Dalan Kimya End. A.Ş.

22- Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.

23- Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.