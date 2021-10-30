Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
10 büyükelçi törende yok sayıldı
10 büyükelçi törende yok sayıldı
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

ASELSAN'ın geliştirdiği Sarp, Korkut, Gökdeniz gibi silah sistemlerinde, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 14:42
Yazdır
Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de elektrikli motor üretiminde 60 yıllık bir deneyime sahip olan WAT Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, endüstriyel motorlarla geliştirdiği yetenekleri son dönemde savunma, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmaya başladı.

Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren WAT Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayisine hizmet veriyor.

Özellikle askeri servo motorlar ve bunların sürücülerine odaklanan şirket, askeri ihtiyaçlar için "kuyumcu titizliğinde" atölye ölçeğinde üretim yapıyor. Askeri araçların silah kulelerinin tahrikinde hassas konumlamaya imkan veren bir ürün ailesi oluşturulurken, geliştirilen motorlarla farklı kalibreli kulelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu sayede silah sistemleri hassas konumlama yapıyor ve yüksek performansla görevlerini yerine getiriyor.

WAT Motor Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik motorlarında uzun yıllar içinde oluşan birikimi 2019 yılından bu yana savunma sanayisindeki hareket kontrol sistemlerine yönelttiklerini söyledi.

Ülke için çok önem taşıyan, son yıllardaki gelişimiyle gurur vesilesi olan savunma sanayisini teknoloji ve altyapılarıyla desteklemek istediklerini ifade eden Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisine hizmet etmek hem ülkemiz için bir görev hem de yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için bir fırsat. 2019 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı, partneri olarak görev yapıyoruz. Bu anlamda gerek tasarımı savunma sanayisi kuruluşlarına ait ürünlerin seri imalatı gerekse kendi Ar-Ge gücümüzü kullanarak ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyoruz. Sistemlerin beyaz bir kağıttan başlayarak ürünlerde kullanımına kadar geçen tüm süreçleri tasarlıyoruz.

Bu anlamda silah sistemlerindeki hassas pozisyonlama sistemlerini çalıştık. Sadece motor tarafında kalmadık, kendi sistemlerimizde elektronik de çalıştık. Elektrik motorunun performansının ortaya çıkması için içinde gömülü yazılımların çalıştığı hareket kontrol sistemlerinin yüksek performansla sonuç verdiği sistemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Elektronik ekibimizi oluşturduk. Ulaştığımız nokta itibarıyla özgün elektronik motor sürücülerimizde bilinen Avrupalı üreticinin performansının üstünde performans alıyoruz. Bunu sistem üstü, çevre koşulu ve saha testlerinde kanıtlamış durumdayız."

- Silah sistemlerinin kalbi

Barış Tuğrul Ertuğrul, geliştirdikleri ürünlerin ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Volkan-II Tank Atış Kontrol Sistemi'nde kullanıldığını söyledi.

Ertuğrul, Otokar'ın geliştirdiği Mızrak Uzaktan Komutalı Kule Sistemi'nde de eyleyici setinin elektronikleri ve motorunun tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında endüstriyel servo motorlar konusunda desteklendiklerini dile getiren Ertuğrul, bu desteği kullanarak savunma sanayisinde ürün ailesi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

#ASELSAN# Savunma Sanayisi# servo motor# WAT Motor
Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı
Üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Sayın Bakan, 'Rızanız Var mı?'
Sayın Bakan, 'Rızanız Var mı?'
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda

Bu Habere Tepkiniz

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!
Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!
Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri
https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı
ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo
5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor
Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı
MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti (2)
Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler
Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.