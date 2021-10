'Bizler hedefe yürümekten bir ve beraber yürümekten de geri durmayacağız'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında, AK Parti'de bölgecilik, kabilecilik ve zührecilik değil birlik ve kardeşlik, bu kardeşliği hiçbir fitneye mahal bırakmadan daha da güçlendirme azmi ve inancının bulunduğunu söyledi.

Eski Türkiye'nin geride kaldığını aktaran Kasapoğlu, o Türkiye'de "beyaz Toroslar", faili meçhuller, sıkı yönetimlerin bulunduğunu, AK Parti'nin, teşkilatlarıyla o karanlık tünelden aydınlığa çıkaran, bataklığı kurutan parti olduğunu belirtti.

"İşte eski Türkiye'yi özleyenler Diyarbakır, Batman annelerini görmüyorlar. Onlar AK Parti'ye saldırarak birbirleriyle suç ortaklığı yaparak kardeşlik iklimine zarar vermek istiyorlar. Sizlerle birlikte milletin imkanlarını millete kazandırmaya ve onlara fırsat vermeme adına gece gündüz çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, tek meselelerinin ve umutlarının gençlere daha güçlü bir Türkiye'yi bırakmak olduğunu kaydetti.

- "Birlikte güçlüyüz anlayışından hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz"

Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ne mutlu bizlere ki bugüne kadar hiçbir karanlık güç ve odak birliğimize, kardeşliğimize halel getiremedi. Hiçbir güç doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bu cennet vatanın, bu güzel insanların arasına nifak ve nefret tohumlarını ekemedi. Ant olsun hep birlikte zalime boyun eğmedik, mazlumun her daim yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, biz ancak secdede ve rükuda eğiliriz. Allah'tan başka hiç kimsenin huzurunda eğilmemeye devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz anlayışından hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz."

Türkiye aydınlansın diye 2002'de yola çıkan bu hareketin milleti aydınlatmaya devam edeceğini dile getiren Kasapoğlu, bu süreçte pek çok tuzakla, engelle, anti demokratik yollarla bu yürüyüşün sekteye uğratılmaya çalışıldığını anlattı.

Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorunları çözdükçe 81 vilayette en uç noktalara kadar milletimizi, ülkemizi ilmek ilmek hizmetlerle işledikçe onlar bu ilmeği bu kalkınma hamlesini içlerine sindiremediler. Cumhuriyet mitingleriyle, yargıya müdahalelerle, MİT krizi gibi onlarca anti demokratik engellerle önümüze pek çok engel çıkarttılar. Türk lirası çok değerli bir noktadayken gezi kalkışmasını icat etmeye kalktılar, 3. hava limanı, Marmaray, 3. köprü, otobanlar ve tüneller demir yolu hatları pek çok anlamda hakikaten ülkemize yeni çığır açacak eserleri inşa ederken onlar gerçekleşmesin diye elinden geleni yaptılar. Şehir hastaneleri projeleri gerçekleşirken onlar her zamanki gibi hayır diyenlerdendi. Hep birlikte gördük, bizler bu hastaneleri inşa etmeseydik salgın gibi çok önemli bir süreci nasıl yönetirdik? Attığımız her atılımın, gerçekleştirdiğimiz her yatırımın, o anlamda büyük bir vizyonun, büyük liderliğin eseri olduğunu göreceğiz. Şimdi geleceğin meselelerine eğilmenin ve ülkemizi daha güçlendirmenin mücadelesini vereceğiz. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlar yine engeller koymaktan, badireler üretmekten geri durmayacaklar ve bizler hedefe yürümekten bir ve beraber yürümekten de geri durmayacağız."

Gençlerin Türkiye'nin ve insanlığın umudu olduğunu belirten Kasapoğlu, bu nedenle gençlerin imkanlarını artırma ve onları daha güçlü yarınlara hazırlama adına her türlü imkanı seferber edeceklerini söyledi.

- "Tüm dünyanın gündemi Afrika ve Türkiye"

Türkiye'nin dünyadaki çok kutuplu ve çok taraflı küresel sistem içerisinde daha da önemli hale geleceğini vurgulayan Kasapoğlu, bunun coğrafi, kültürel ve demografik nedenleri olduğu gibi istikrarlı bir duruş, güçlü hükümet politikası ve gelişen teknoloji kabiliyetiyle çok önemli bir bağının olduğuna işaret etti.

Ulusal ve uluslararası olarak gerçekleştirilen pek çok araştırmada Türkiye'nin, geleceğin en önemli aktörlerinden olacağının çok ciddi bir şekilde yer aldığını bildiren Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda batının gözlerinin içine bakarak ifade etmiş olduğu 'dünya 5'ten büyüktür' anlayışı, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir umut ışığı olduğunu bir kez daha en güçlü bir şekilde ortaya koydu. Tüm dünyanın gündemi Afrika ve Türkiye. Afrika'da güçlü adımlar atan ve güçlü iş birliklerini bugünden harekete geçiren etkin bir Türkiye. İşte geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'mızın Afrika ziyaretini birlikte takip ettik. Son 19 yılda 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleşti. Kıta ile olan ticaret hacmimiz son 19 yılda tam 5 kat arttı ve 22 Afrika ülkesinde 7 bin proje gerçekleştirdik. Afrika'da 45 ülke ile iş konseyi, 48 ülkeyle ticari ve ekonomik iş birliği, 30 ülke ile yatırımların teşviki noktasında pek çok çalışmayı, pek çok anlamda teşviki ortaya koyan çalışma ortaya koyduk. Türkiye'nin Afrika projesi tam manasında bir vizyondur. Balkanlarda, Kafkaslarda, Türk Cumhuriyetlerinde yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlişkilerimiz derinleşirken, güçleniyor. Yerli üretimlerimize tüm dünya gıpta ile bakıyor. Tüm bu çalışmalar da her alanda söyleyecek sözü olan, ilham ve yön veren bir ülke olduğumuz ve yakın bir gelecekte de bunu güçlü bir şekilde ortaya koyacağımızı pek çok müjde ile pek çok işareti görüyoruz."

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Kasapoğlu, "Yepyeni bir dönem. Yarının Türkiye'si için hedeflerimizi büyüten, umutlarımızı tazeleyen bu büyük değişimde Türkiye üstündeki ağırlıklardan kurtulan bu anlamda protekniğiyle, koordinasyonuyla, eşgüdümüyle hızlı kararlar alarak merkezi hükümet politikalarını etkin bir şekilde uygulayan ve tüm dinamiklerini verimli şekilde harekete geçirme noktasında yerli kazanımlarını elde eden bir ülke oldu." diye konuştu.

Ellerini kollarını bağlayan pek çok bürokratik engelden bu süreçle kurtulduklarına işaret eden Kasapoğlu, çok kısıtlı seçkin bir azınlığın değil adil bir şekilde bütün vatandaşların söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışına sahip olduklarını dile getirdi.

Güçlü, dirençli, itibarlı, dünyada yaşanan tüm gelişmelere karşı adapte olabilen, kamu düzeni sağlam ve rasyonel bir şekilde işleyen, üreten, gelişen ve tüm dünyanın umudu olan bir Türkiye olduğunu söyleyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umutları kimsenin kırma hakkı yok. Güçlü olmak, güçlü kalmak ve her gün daha da güçlenerek adaletle, merhametle ve şefkatle tüm insanları kucaklamak durumundayız. Avrupa'nın ve dünyanın en geç nüfuslarından birine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimiz kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmeli. Tüm imkanlara erişim sağlamalı ve onların bu kutsal emaneti devraldıklarında da bu kutsal emaneti daha yukarıya taşıyacak bir donanımla hizmet etmelerine ihtiyacımız var. Bakanlık olarak sadece bugünü değil yarınlarımızı planlıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz, gençlik kamplarımız, projelerimiz tüm faaliyetlerimiz Türkiye'yi bir uçtan diğer uca saran, rekabet edecek kadar güçlü. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız bu anlamda gençlerimizin kültürel, sosyal, sportif ve insan anlamında tüm gelişimlerine katkı sağlayacak güçlü bir alt yapıya sahip."

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Züleyha Karademir, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.