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Atık sular arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Havzası'nı korumak için devreye konulan Derin Deşarj Projesi ile atıklardan arıtılan su Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı. Çorlu Deri Organize İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de kurduğu sistemle atıkları Marmara Denizi'ne deşarj eden ilk OSB oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ekim 2021 15:21
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Atık sular arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

Trakya'da kirliğiyle gündemde olan Edirne'nin Uzunköprü ilçe belediyesinin su analizi yaptırdığı Ergene Nehri'nin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve 4'üncü sınıf su kalitesinde olduğu ortaya çıktı. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Projesi ile bölgedeki bazı tesisler ve organize sanayi bölgelerinde atık sular atılarak, Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı.

'11 KADEMELİ ARITMADAN SONRA SULAR DENİZE DEŞARJ EDİLİYOR'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu bulunun Deri Organize İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (Çorlu Deri ve Karma OSB) de kurduğu arıtma tesisi ile arıtmadan geçirilen atıklarını Derin Deşarj Projesi ile Marmara Denizi'ne bırakan ilk OSB oldu. Çorlu Deri ve Karma OSB Müdürü çevre mühendisi Halil Hız, bölgelerinin Ergene Nehri'ni kirletmediğini söyledi. Bünyelerinde 100'ü faal durumda 180 fabrika bulunduğunu söyleyen Hız, "Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Ergene Deresi'ni kesinlikle kirletmiyor. Şöyle ki bölgede faaliyet gösteren 100 civarında fabrikadan kaynaklanan atık suların hepsi, toplanma kanallarıyla toplanarak atık su arıtma tesisimize geliyor. Atık su arıtma tesisimizde 11 kademeli arıtmadan geçtikten sonra sular Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi vasıtasıyla Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Tabii bu deşarjdan önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arıtma tesisimizin deşarj noktasına kurdurmuş olduğu sürekli atık su izleme sisteminde atık sularımızın kalitesi sürekli kontrol ediliyor. Deşarj standartları Marmara Denizi'ne 400'den 250'ye düşürülmüş olmasına rağmen şu anda biz 100'ün altında kirlilik vererek çok iyi bir arıtma tesisi işletiyoruz" dedi.

ARITILAN ÇAMUR FABRİKALARA, YAKMA TESİSLERİNE SATILIYOR

Arıtma tesisinin bölgenin en iyi ve en modern arıtma tesisi olduğunu ifade eden Hız, "Atık su arıtma tesisimiz 11 kademeli bir arıtma tesisi olup fiziksel, kimyasal, ileri biyolojik arıtma ve çamur kurutma tesisinden oluşmaktadır. Bu özelliklerde Marmara Bölgesi'nin en iyi arıtma tesislerinden birisine sahibiz ve suyu çok iyi derecede arıttıktan sonra deşarj ediyoruz. Arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurlarımızı da çamur kurutma ve susuzlaştırma ünitelerinden geçirdikten sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları ve diğer yakma tesislerine satıyoruz, gelir elde ediyoruz" dedi.

'SUYUMUZU ARITIP SANAYİCİLERİMİZE VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Halil Hız, şöyle devam etti:

"Çok iyi kalitede bir arıtma yapıyoruz. Bu çıkan suyu da iki kademeli ileri arıtmadan geçirdikten sonra bölgede bulunan sanayi tesislerine kullanma ve proses suyu olarak geri verme hayalimiz var. Arıtmadan çıkan suyun tamamını kazanıp bölgeye geri vererek bölgede en büyük problemlerden birisi olan yer altı suyu problemini de çözmek istiyoruz. Şöyle ki; bölgedeki sanayi tesislerinin hepsi maalesef kullanma suyu olarak yer altı suyu kullanıyorlar ve yer altı su seviyesi 450 metrelere kadar düştü. Biz suyu bu şekilde, tamamını geri kazanarak yer altı sularının çekilmesini ve yer altı sularında boşalan akiferlere denizden tuzlu su çekilerek yer altı sularının tamamen kullanılamaz hale gelmesini önlemek istiyoruz. Arıtma tesisinden çıkan atık suları geri kazanma projesinin yaklaşık maliyeti 1,5 milyon euro. Bununla ilgili finans çalışmalarına başladık. Finansal problemlerimizi çözdükten sonra direkt montajını yapıp suyumuzu arıtıp sanayicilerimize vermeye başlayacağız"

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