Sadece hayat kurtarmıyor, deniz diplerini de temizliyorlar

SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Ağzımızın tadı kaçacak...Şekere büyük zam kapıda
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
10 büyükelçi törende yok sayıldı
10 büyükelçi törende yok sayıldı
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sadece hayat kurtarmıyor, deniz diplerini de temizliyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın özel dalış timleri, sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi olaylarda hayat kurtarmanın yanı sıra denize atılan atık ağları da dipte tespit edip yüzeye çıkararak çevre temizliği yapıyor. DHA'nın görüntülediği eğitimlerde dayanıklılığını arttıran ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ekim 2021 15:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sahil Güvenlik Komutanlığı özel dalış timleri, birçok zor görevde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Olası göçmen botu facialarında kaçak göçmenlerin imdadına ilk yetişen ekiplerden olan dalış timleri, tekne kazalarında veya boğulma tehlikesi geçiren kişilerin arama- kurtarma çalışmalarına katılıyor. Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri denizlerin yanı sıra göl, gölet, baraj ve akarsularda da görev yapıyor. Sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra eden ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor. Su altında ceset, suç aleti, delil toplama konularında da uzmanlaşan ekip, zamana karşı yarışıyor.

Hız ve çevikliklerini her daim üst seviyede tutmak için ekipler eğitimlerini sürdürüyor. Üzerlerindeki 35 kiloluk tüplerle dalış yapan ekipler, kullandıkları insansız su altı robotu, su altı intikal aracı (su altı scooter) ve insansız cankurtaran aracı gibi cihazlardaki pratiklerini de arttırıyor. Saatte 40 knot (75 km) hız yapan Sahil Güvenlik botları ile olaylara kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, bu botla manevra eğitimleri de yapıyor.

'EKİPLER OLASI KURTARMA ANLARINA HAZIRLIK YAPIYOR'

DHA'nın görüntülediği eğitimlerde tim personeli koşu, palet vurma, barfiks ve şınav gibi fiziki antrenmanlarla dayanıklılığını arttırıyor. Ardından çeşitli senaryoları icra edip olası kurtarma anlarına hazırlık yapıyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir senaryoda, tur teknesinden düşen kişi için harekete geçildi. İlk olarak Sahil Güvenlik botuyla, sudaki kişinin yanına ulaşıldı. Ardından bottan atlayan 2 dalgıç, boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi, bölgeye gelen sürat botuna çıkardı. Sürat botu, bu kişiyi tedavisi için hastaneye götürülmek üzere karaya ulaştırdı.

Bir diğer senaryoda da denize atılan ve içerisinde uyuşturucu olduğu ihbar edilen şüpheli bir paketin tespiti ve bulunduğu noktadan alınması için harekette geçildi. Bölgeye gelen ekipler, insansız su altı robotu (ROV) ile ihbarda şüpheli paketin bulunduğu noktayı deniz yüzeyinde belirledi. Bir dalgıcın inemeyeceği 300 metreye kadar dalış kapasitesine sahip ROV cihazıyla dibe inildi. Ardından cihazın tutucu kolu ile şüpheli paket yüzeye çıkarıldı.

DENİZ DİPLERİNİ DE TEMİZLİYORLAR

Arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra Sahil Güvenlik timleri, aynı zamanda deniz diplerini de temizliyor. Özellikle balıkçıların denize av için attıkları ve deniz diplerin düşen, doğal yaşamı tehdit eden metrelerce uzunluktaki ağlar timler tarafından temizleniyor.

#Sahil Güvenlik
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Protein tozu içtim
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Protein tozu içtim
Boğaz'ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor
Boğaz'ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı
Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı
Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı
Karadeniz'de fırtına dindi, hamsi ucuzladı

Bu Habere Tepkiniz

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti (2)

Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.