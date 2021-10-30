SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, SGK olarak kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmetin elektronik ortama aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Böylece vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay ve hızlı erişimini sağladık. Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nın hizmetleri yer alıyor. e-Devlet uygulamalarımız aylık ortalama 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor; e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, Medula sistemimizden ise aylık 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle; evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz. İsrafı birlikte önleyelim" denildi.