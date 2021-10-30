Bilim adamından 'tarihi yeniden yazdıracak' açıklamalar

Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
10 büyükelçi törende yok sayıldı
10 büyükelçi törende yok sayıldı
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bilim adamından 'tarihi yeniden yazdıracak' açıklamalar

Atatürk Baraj suları altında bulunan Paleolitik Dönem'e ait kaya resimlerini yorumlayan Prof. Dr. Kemal Duruhan, Nuh Tufanı ve Nuh'un Gemisiyle ilgili bilim dünyasını şaşırtacak önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 17:02
Yazdır
Bilim adamından 'tarihi yeniden yazdıracak' açıklamalar

Kaya resimlerinde, Nuh tufanı ve Nuh'un Gemisinin bulunduğu yerin resmedildiğini açıklayan Prof. Dr. Kemal Durahan, Dünya'nın ilk köyünün çok katlı Kahta Çayı Mağaraları olduğunu kaydetti.

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi olan ve Bilim Felsefesinde doktorasını yapan Prof. Dr. Kemal Durahan'dan bilim dünyasını heyecanlandıracak ve tarihe yeni bir yön çizecek açıklamalar geldi.

2018 yılında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen Kahta ilçesine bağlı Belveren köyü sınırları içerisinde yer alan ve Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan Paleolitik Dönem'e ait kaya resimlerini, Kahta Çayı çok katlı mağaralarını inceleyen Prof. Dr. Durahan, Nuh'un Gemisi'nin yeri ile Nemrut Dağı arasındaki bağın kaya resimlerindeki çizimlerde belirtildiğini ve dünyanın ilk köyünün Kahta Çayındaki çok katlı mağaralar olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kemal Durahan yaptığı ilginç açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahta çok katlı mağaraları baraj kenarındaki kaya resimlerinde stilize resmedilmesidir. Kahta Çayı mağaralarında yapmış olduğumuz araştırmalarda da dış duvar yüzeyindeki heykel ve duvar kabartmalarında bu çizimlerde olan figürlerin aynı şekilde stilize şekilde çizildiğini gördük. Buradan dünyanın ilk köyünün Kahta Çayı Kanyonundaki mağaralar olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Nuh 600 yaşında tufan olmuştur. 20-30 yıl gemi bölgesinde kaldıklarını düşünelim, daha sonra aşağı inip orada yaşamışlar ve orayı bir yaşam bölgesi olarak ilan etmişler. Kaya resimlerinde 11-12 tane gemi resmedilmektedir. Bu resimlerin bir bölümünde Nuh Tufanı anlatılmıştır. Resimledi gemi, geminin alt tarafı siyah, aynen Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an da anlatıldığı gibidir. Şu resimleri ki bayan ve erkek insan yüzleri var. Bu yüzlerin Nuh ve karısına ait diyorum. Karısının gemiye bindiği İncil ve Tevrat'ta açıkça yazılmış, Kur'an da binmediğine dair herhangi bir veri yoktur. Tümülüsün içerisinde gemi taşlarla örtülmüştür. Tümülüs olduğu şu taşlardan bellidir. Gemi bir tümülüsün içerisindedir. Gemi üç katlı olarak ve ay ışığında gösterilmiştir, burası neresi? Bu bölgeyi bilenler bilirler. Nuh'un gemiye defnedilmesi çizilmiştir. Nemrut Tümülüsü ile ilgili Neorolomos Kitabesinde bir atıf yapılır. Bir yerinde denilir ki, 'Aslında yapmış olduğum tüm resimlerden öte, ben buraya tüm tanrıları temsil için dikilen ilahi bir figürün, tanrılara yapmış olduğum hizmeti görsün ve takdir etsin diye yaptım.' Kutsal tonoz olarak adlandırılır. Aslında bu tümülüsün Nemrut'tan çok daha önce, fakat Nemrut tarafından da bu kült ve kültürün değerlendirildiğini, kendi tahtını ve kraliyet ailesini değerlendirmek için böyle bir kutsal mekan seçtiğini de görüyoruz. Arkeologları alana, yerli ve yabancı arkeologları alana araştırma ve incelemeleri için davet ediyorum."

#
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
SunExpress, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye 3 yeni hat açacak
SunExpress, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye 3 yeni hat açacak
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Protein tozu içtim
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Protein tozu içtim
Boğaz'ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor
Boğaz'ın gerdanlığı 48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Bu Habere Tepkiniz

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.