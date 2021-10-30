Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
SGK: e-Devlet'te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Kamunun huzurevlerinde boş yer yok
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Migros ve BİM, 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'ücret ödemeyin' uyarısı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Belediye'de yolsuzluktan gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
Zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu: Kapanma gündeme gelecek! Okullar kapanabilir..
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
Sahte doçentin ikinci yalanını 2019'da jandarmaya yakalanmış
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
15 Temmuz kalkışması öncesi mahrem imamların hazırlıkları
10 büyükelçi törende yok sayıldı
10 büyükelçi törende yok sayıldı
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için adım atılıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Kimlik soran polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun' diye tehdit etti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'ya 'kar', Güneydoğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı

Bakan Soylu: Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Burada söylüyorum. Her ay araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil. Bu milletin gördüğü ama bizimde takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi. 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 17:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tokat ziyaretinde hedefinde muhalefet partilerinin liderleri vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında partililere seslendi. Tezkere oylaması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Dün 29 Ekim'di. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla şerefle kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı. Bize neyin hesabını soracaksınız. Biz neyin hainiyiz. Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz. Ayasofya'dan 'Allahüekber' okunduğu için mi hainiz. Bu ülkenin şehirlerine inilemiyordu. Utanmaz Sivas'tan öteye gidemiyordun. Şimdi ülkenin her yerinde siyaset yapma imkanı buluyorsun. Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın teminatıdır. Bunun burada altını çizmek istiyorum. Birileri bize birilerinin talimatı ile büyükelçiler ile bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyun ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan dönüp siz artık sınırların dışına çıkmayacaksınız, eğer çıkarsınız hainsiniz diyor. Bize sınırlarınızın dışına çıkmayın kim diyorsa kim Türkiye'nin hava saldırılarına çelme takmak istiyorsa hain biz değiliz, ?hain oğlu hain onlardır" dedi.

"PKK ve HDP ağzından dans etmekte ustasın."

Soylu'nun eleştirilerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de nasibini aldı. Soylu, "Kendi içlerinde aday kim olacak diye kavga ediyorlar. HDP ve PKK düzenlemelerinin de sebebi budur. Kılıçdaroğlu tezkere ile onlara yanaşmaya çalışıyor. Öbürü Diyarbakır'a gidiyor orada, bu ülkede altını çizerek söylüyorum. 6-8 Ekim olaylarını yapanların anıldığı hafıza odalarında fotoğraf veriyor. Bir diğeri de kendi kurumunda ne kadar çok HDP'li ye iş verilirse, PKK'lılara ne kadar iş verilirse o kadar mutlu. Ona diyorlar ki 'sen buraya neden geldin, burası Kürdistan'dır diyor. Ben sana kötü demedim ki. Ben sana demişim ki 6-7 ay içişleri bakanlığı yaptın. Ben de iyi hatırlıyorum o dönemi. Birde beni şikayet ediyor 'içişleri bakanı böyle dedi' diye. Ben sana stajyer içişleri bakanı dedim. Ustasın usta. PKK ve HDP ağzından dans etmekte ustasın dans etmekte. Nasıl büyük elçilere 'haddini bil' diyemediysen, nasıl büyük elçilere 'size haddinizi bildiririm' diyemediysen. Dünde bu ülkenin birliğine saldırana lal oldun lal. Sessiz oldun. Bir şey söyleyemedin. Niçin 2023'te bir ittifakın hesabını yapıyorsun. Kim bu ülkenin bölünmesinin altına imza atarsa bir ittifak hesabı için bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı adına ses çıkartamazsa bu millet onu sandığa gömer sandığa. Birisi teskerede açığa düştü öteki de Siirt'te açığa düştü. Öyle milletin arasında siyaset yapmaya benzemez. Öyle kayak gibi slalomda gitmeye benzemez. Milletin arasına çıkarsan görürsün. Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran nedir biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran mertliğidir, samimiyetidir. Tayyip Erdoğan'ı bunlardan ayıran milletin birliğine olan bağlılığıdır" dedi.

"Artık yeni bir Türkiye var"

Muhalefetin Türkiye'yi içe hapsetmek isteyen bir politika güttüğünü ifade eden Soylu, "Bunların anlaşılmaz bir politikası var, dikkat edin. Türkiye'yi sürekli içeriye hapsetmeye çalışan bir politikaları var. Bir Suriye'ye bakmayacağız. Libya ile neden ilgileneceğiz. Afrika'ya gitmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafya ile hiçbir ilişki kurmayacağız. Azerbaycan ile görüşmeyeceğiz. Peki o zaman sınırımızdan çıkmayalım da Münbiç, Telafer, Afrin terör yuvası mı olsun. Bize Misak-i Milli hatıramız olan yerler, içeride bitirdiğimiz PKK'ya can suyu mu olsun. İdlip'te katliamlar yaşansın biz sırt mı dönenim. Afganistan ile ilgilenmeyelim mi. Milyonlarca göçmen kapımıza sığınsın biz çaresiz mi kalalım. Bir santim buraya kıyısı olmayan Batılı ülkeler Ak Deniz'de doğalgaz ve petrol ararken Libya'da oyun üstüne oyun kurarken biz kenarda mı duralım. Alışmışlar süslüm, büklüm bir Türkiye'ye. Parmak sallanınca susan bir Türkiye, ezilen bir Türkiye. O eski bir Türkiye'ydi. Şimdi yepyeni bir Türkiye var. Tayyip Erdoğan'ın lideri olduğu." dedi.

Anket sonucu açıkladı

'Soylu konuşmasında anket tartışmalarına da değinerek AK Parti oylarının CHP oylarının 15.5 puan önünde olduğunu açıklayarak şunları söyledi. "Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Burada söylüyorum. Her ay araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil. Bu milletin gördüğü ama bizimde takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi. 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin."

#Bakan Soylu# Anketler
'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir'
'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir'
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Demirören'den Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava
Demirören'den Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava
'CHP, HDP aracılığı ile Kandil'den talimat alır hale gelmiştir'
'CHP, HDP aracılığı ile Kandil'den talimat alır hale gelmiştir'
Vali açıkladı: İl genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var
Vali açıkladı: İl genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var

Bu Habere Tepkiniz

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

Ankara'nın millet bahçesi açıldı... Ücretsiz Oğuzhan Koç konseri

https://www.instagram.com/cevre_sehircilik_bakanligi/?utm_medium=copy_link
HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

HSK, 186 hakim savcıyı FETÖ'den inceledi, 14'ünü açığa aldı

ByLock içerikleri deşifre olan hakim ve savcılara yönelik soruşturma devam ederken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 14 hakim ve savcının daha açığa alınmasını kararlaştırdı
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İki bakanlığa ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

Yeni hizmete başlayan bir memur ne zaman emekli olacak? İşte tablo

5510 sayılı Kanuna tabi memurların hizmet ve emeklilik yaş şartları nasıldır? Ekim 2008'den sonra göreve başlayan memurların emeklilik şartlarındaki ayrıntılar
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Onyedi Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.