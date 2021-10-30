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Fenerbahçe Konya deplasmanında kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ekim 2021 21:21
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Fenerbahçe Konya deplasmanında kayıp

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.

2. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

İlk yarı, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda sakatlık sorunlarıyla boğuştu. İlk olarak sakatlanan Luiz Gustavo, 59. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı. Karşılaşmanın 71. dakikasında ev sahibinin atağında yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştı. Bayındır devam edemedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun yerine 72. dakikada Berke Özer oyuna girdi.﻿

Altay Bayındır değişikliği ile 5 değişiklik hakkını bitiren Fenerbahçe'de Valencia da maçın son bölümlerinde sakatlandı. Acılar içinde kalan Ekvadorlu oyuncu sedyeyle oyunu terk etti. Sarı-lacivertliler 79. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı.

84. dakikada İrfan Can Kahveci frikikten attı, fark bire indi. Yaklaşık 25 metreden kullanılan serbest vuruşta İrfan Can direkt kaleye vurdu ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1.

90 dakika sonunda 2-1 kazanan Konyaspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 19 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi. Konyaspor ise 20 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

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