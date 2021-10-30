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Suuçtu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, sonbaharda yeşil ve sarının tonlarıyla bezenip ayrı güzelliğe bürünen Suuçtu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçileriyle turizme önemli katkı sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 21:31
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Suuçtu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler her mevsim yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğrayan şelale, sonbaharda kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle cazibesini koruyor.

Turistler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, çevresini saran kayın ağaçlarıyla adeta oksijen deposu durumunda bulunuyor. Suuçtu Şelalesi, doğal bir klima işlevi görmesinin yanında çevresinde doğal yürüyüş yollarını ve bir alabalık üretim tesisini de barındırıyor.

Kış mevsiminde eni 30 metreye, genişliği 50 metreye kadar yükselen şelale, ilçenin içme suyunu da karşılıyor.

Yaz aylarında günlük ortalama 2 bin, sonbaharda ise 500 araç girişinin yapıldığı Suuçtu Tabiat Parkı, büyük firmaların reklam çekimleriyle ilçenin gelir kaynaklarından biri haline geldi.

"10 milyon lira değerinde çok büyük bir tesis yaptık"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AA muhabirine, ilçenin en büyük değerlerinden birinin Suuçtu Şelalesi olduğunu söyledi.

Kanar, şelaleye özellikle Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Halkımız da çok ilgi gösteriyor buraya. Daha önce burada tost ve çay satışı yapıyorduk ancak baktık muazzam bir ilgi var, iki sene önce 10 milyon lira değerinde çok büyük bir tesis yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesi ortak, çok güzel bir tesis yaptık. Dolayısıyla bu bölgeyi daha da değerlendirdik. Rabb'imizin verdiği bu tabiat harikasından biz de olağanca faydalanmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akını olduğunu vurgulayan Kanar, "Muazzam bir ilgi oldu. Hatta günde bin, hatta bazı günlerde 2 bin arabanın girdiği rakamlara ulaştık. Dolayısıyla milletimizin, tabiri caizse kendini attığı yerlerden, en önemli destinasyonlardan bir tanesi oldu. Tabii biz de bunun değerini biliyoruz." diye konuştu.

Kanar, sonbaharda şelaleye ilginin devam ettiğini anlatarak, "Aylık günde 500 giriş oluyor parka. Tabii yazın bu rakam daha da artıyor. Resmi tatillerde ve bayramlarda artış daha fazla oluyor. Şelalemiz her mevsim güzel. Hem Bursa'mızın hem ülkemizin son dönem çekilen festival filmleri, reklamlarla birlikte çok da ünlendi dünya çapında. Şelalenin ilçeye muazzam bir ekonomik katkısı var." dedi.

#Suuçtu Şelalesi
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