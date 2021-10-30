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Kadın korucular ve jandarma timleri teröristlere geçit vermiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan kadın güvenlik korucuları, görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 21:34
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Kadın korucular ve jandarma timleri teröristlere geçit vermiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan kadın güvenlik korucuları, görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Fedakarca görev yapan kadın korucular, Seyithan Üs Bölgesi'nde eli kanlı terör örgütüne geçit vermemek için canla başla vatan nöbeti tutuyor.

"Hainlere karşı görev başındayız"

Güvenlik korucularından Özen Erkmen, AA muhabirine, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Bir kadın olarak bu mesleği severek yaptığını anlatan Erkmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere karşı görev başındayız. Omuz omuza hainlere karşı savaşıp dökülen her damla şehit kanının hesabını biz o hainlerden soracağız. Bizim için kadın erkek ayrımı yok. Bu görevi hep birlikte yürüteceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görevimizin başındayız."

"Her türlü görevin üstesinden geliriz"

Güvenlik korucusu Nurten Çelimli de bu üniformanın sadece erkelere özgü olmadığını, kadınların da her daim vatan nöbeti için sahada olduğunu göstermek için bu mesleği icra ettiğini belirtti.

Vatanın korunması için canını seve seve vermeye hazır olduğunu dile getiren Çelimli, "Kadın olarak erkeklerden farkımız yok. Kadın olarak zorluklar yaşadık. Eğitimlerde zorlu şartlardan geçtik ama vatan aşkıyla üstesinden geldik. Şimdi her türlü görevde yer alıyoruz. Bu görevi yerine getirdikten sonra evimize gittiğimizde aileme de ev işlerinde yardımcı oluyorum. Devletimizle güvenlik güçlerimizle sırt sırta verdikten sonra her türlü görevin üstesinden geliriz." şeklinde konuştu.

"Zorlu eğitimlerden geçtik"

Sevim Akkoyun da güvenlik korucusu alımı yapılacağını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bu görevin kadınlar için zor olduğu düşünülebilir ama biz bu görevi vatan aşkıyla yaptığımız için zorluğu kalmıyor." diyen Akkoyun, şunları ifade etti:

"Zorlu eğitimlerden geçtik, gece eğitimi aldık, silahlı silahsız eğitimler aldık. Hepsinin üstesinden geldik. Vatanımıza hizmet için kutsal üniformayı giyip seve seve, gururla anlı şanlı şehit kanlarıyla sulanmış ay yıldızlı bayrağımızın ömrümüz yettikçe nöbetini tutmaya yeminliyiz."

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