Twitch Türkiye'de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı!

Günlerdir sosyal medyada ve Twitch platformunda dönen "Bit atarak kara para aklama" iddiaları, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir liste ile iyice gündeme oturdu. Ortaya çıkan listede onlarca farklı yayıncının isimleri ve söz konusu bitlerden kazandıkları meblağlar yer almakta. Listenin doğruluğu henüz kesinleşmemiş olsa da pek çok Twitch yayıncısı ve izleyicisi bu duruma tepki gösterdi.

Yayıncıların büüyk bir çoğunluğu bu duruma bir süre yayın açmayarak tepki gösterirken bazı yayıncılar ise isimlerinin listede olduğu iddia edildiği halde yayınlara devam etti. İzleyiciler ise bu duruma #temiztwitch etiketini kullanıp paylaşımlar yaparak tepki gösterdi.

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Bir Twitch kullanıcısı, hizmet ve ürünler hakkında şikayette bulunup bunları diğer tüketicilerle paylaşma olanağı sunan bir sitede yaptığı paylaşımla platformun kartından izinsiz para çektiğini iddia etti. Yorumlarda sorunu yaşayan başka kullanıcılar da tecrübelerini paylaştı.