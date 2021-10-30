Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2021 22:58
Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."