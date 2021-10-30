'Yoğun bakımda yatan gebelerin yüzde 99'u aşısız'

Bir çoğu bu hataya düşüyor, koronavirüs aşısını olmuyor. Soluğu ise yoğun bakımlarda alıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gündeminde koronavirüs aşısı olmayan "anne adayları" vardı. Gebe ölümlerinin virüse bağlı arttığını söyleyen Koca, "Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısız. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" ifadelerine yer verdi.

Gözler ise bir kez daha uzmanlara çevrildi. Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan, "Gebeler kendilerine veya çocuklarına aşıdan dolayı herhangi bir zarar gelebilir diye aşı yaptırmaktan kaçınmaktadırlar. Yoğun bakıma yatan gebelerin yüzde 99'unun aşısız olduğunu görmekteyiz. Bugüne kadar yapan çalışmalar gösteriyor ki koronavirüs aşısı gebelik döneminde anneye ve çocuğa bir zarar vermiyor. Aşıdan kaçınmak yerine tam tersi hangi ayda olursa olsun aşı ile kendilerini korusunlar" dedi.