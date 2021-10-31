Dernek lokalindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yavruturna Mahallesi'ndeki bir derneğe ait lokaldeki silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının beyanları ile güvenlik kameralarını izleyerek zanlıları belirleyen ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla S.A, M.Ö, H.A, S.Ö, U.S, S.T, H.İ.D, F.Ç, Ş.İ.Ş ve M.B'yi gözaltına aldı. B.Ö, S.Ç ve M.T.T'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 7 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.İ.Ş, S.T, ve F.Ç serbest bırakılırken, S.A, M.Ö, H.A, U.S, H.İ.D. ve M.B. tutuklandı.

-Olay

Çorum'da 27 Kasım'da gece geç saatlerde Yavruturna Mahallesi'ndeki bir derneğe ait lokalde çıkan kavgada Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) silahla vurularak ölmüş, ağır yaralanan Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.