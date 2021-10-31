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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarptı: 2 ölü

Adıyaman'da yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 06:55
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarptı: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 ACF 738 plakalı Hyundai marka otomobil Eğriçayı Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Beton direğe çarpan otomobil ikiye katlanarak hurda yığınına döndü. Meydana gelen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morg torbasına konuldu. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Hurda yığınına dönen otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#adıyaman# yağmur# kaza
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