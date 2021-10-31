Otele Gazapizm davası! Gazapizm'in odasında kim kaldı?

İstanbul'da 3 yıl önce Beşiktaş'taki bir otelde konaklayan uçak hostesi Selin Sinem Dalkılıç'ın kimlik fotokopisi iddiaya göre otel görevlilerince gizlice alındı. Bir yıl sonra genç hostes Bodrum giden uçakta görevliyken kimlik bilgisiyle başka bir kadının söz konusu otele girişi yapıldı. Otel kayıtlarında Dalkılıç, sanki Gazapizm olarak tanınan rap şarkıcısı Anıl Murat Acar ile aynı odada 4 gün birlikte kalmış gibi göründü.

NİŞANLI POLİS BULDU

Hostesin polis olan nişanlısı araştırma yapınca 2020 Haziran'da otel kaydına ulaştı. Aldatıldığını düşünen genç adam, kıskançlık krizlerine girip nişanlısına psikolojik baskılar yaptı, düğüne kısa süre kala yüzük attı. Evlilik hayali kurarken terk edilen hostes, suç duyurusunda bulundu. Otelden davacı olup 30 bin TL tazminat isteyen Dalkılıç'ın avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim, nişanlısıyla çevresine hesap verip namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Kusuru olmamasına rağmen düğün öncesi terk edilmiş, psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Kişisel verilerin güvenliğini kötüye kullanan otel, bunun bedelini ödemelidir."

Yetkililer: Yanlışlık yok

Otel yetkilileri müşterilerin kimliklerini polise bildirme zorunlulukları olduğunu belirterek, "Verilen vatandaşlık numarasına göre davacı 4 gün otelimizde konaklamış. Söz konusu kimlikle başkası için giriş kaydı yapılması mümkün değil" dedi. Ayrıca hostesin şikayetçi olmamak için otelden 200 bin TL istediği öne sürüldü.

Kendisini tanımam sevgilimle kaldım

Soruşturma kapsamında Gazapizm de ifade verdi: "Otelde kız arkadaşım S.Ö. ile kaldım. İsmi geçen şahsı tanımam. Kendisiyle aynı odada görünmek için ben hiçbir fiilde bulunmadım. Bu durum ünlü sanatçı olmam sebebiyle bana zarar verebilir. Bunun resepsiyonistin hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

Neslihan KESKİN