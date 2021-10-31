Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Kayıt dışı çalışan eş için aile yardımı alınır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Memur, kısa çalışma ödeneği alan eşi için, aile yardımı ödeneği alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Eşi kısmi zamanlı (part time) çalışan memura aile yardımı verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Bildirimdeki sorunlar nedeniyle alamadığım aile yardımını geriye dönük alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Eşinin zorunlu görevi sebebiyle izinli olanlar aile yardımı alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Eşi evde bakım ücreti alan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Bedelli askerlik yaptığım ay eşim eş (aile) yardımı alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Tayin olunca aile yardımı bildiriminin yenilenmesi zorunlu mudur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Geçici iş göremezlik ödeneği alan eşim için aile yardımı alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Yabancı eş için aile yardımı ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Kocası kamu bankasında çalışan memura çocuk yardımı yapılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Askere giden memura eş yardımı ödenemez mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Boşanmış kız için aile yardımı ödeneği alınabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- Dükkan açan eş için aile yardımı alınabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

15- Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

16- İŞKUR'da eğitimcilik kursuna katılan eş için aile yardımı ödeneği alınabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

17- Devletten burs alan çocuk için aile yardımı alınabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.