Meclis'te bütçe maratonu devam edecek

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu bu hafta bakanlıkların bütçelerini ele alacak.

Haftanın ilk günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri de komisyonda tartışılacak.

Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'un gündeminde Türkiye İhracatçılar Meclisi kanun teklifi olacak.

Teklifle, ihracata yönelik yatırım ve üretimin artırılması için yeni kolaylıklar getiriliyor. Serbest sanayi bölgeleri kurulması teşvik edilecek. Doğrudan yabancı yatırımlar ve teknoloji girişi hızlanacak.

Liderler yine grup toplantılarında kürsüde olacak. Salı günü CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubunda ise Devlet Bahçeli partililere hitap edecek.

Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.

İyi Parti grup toplantısı da çarşamba günü yapılacak.