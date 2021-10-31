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Aşı olmayan aileden 15 gün içerisinde 4 kişi vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisi gören ailede 15 gün içerisinde 4'üncü kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 12:10
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Aşı olmayan aileden 15 gün içerisinde 4 kişi vefat etti

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Yumurtaş ailesinde 4 gün arayla hayatını kaybeden baba - oğlun ardından 58 yaşındaki Cihat Yumurtaş da yaşama gözlerini yumdu. Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de vefat etti. Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş'ın annesi, Afşin Yumurtaş'ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da 25 Ekim tarihinde tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayata tutunamadı. Cenazelere korona virüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katılırken, Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildiler.

Cenaze günü özel hastanede tedavi gören Ereğli'nin sevilen hayırsever insanlarından Cihat Yumurtaş'ın da durumu ağırlaştı. Entübeye alınan Cihat Yumurtaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Yumurtaş ailesinin üst üste verdiği kayıplar, ilçede büyük üzüntü yaşattı.

Yumurtaş ailesinden alınan bilgilere göre, Cihat Yumurtaş'ın Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak kaldığı 6 gün süre içerisinde covid hastalığına yakalandığı ve tedavisine özel hastanede başlandığı öğrenildi.

#zonguldak# aşı# koronavirüs# ölüm
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