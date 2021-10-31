Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı
Van'da bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenlik
görevlisi Murat Borazan kurtardı. Sabah saatlerinde okul yolunda köpeğin saldırısına
uğrayan 13 yaşındaki Harun Işık, küçük sıyrıklarla olayı atlattı.
İHA muhabirine o anları anlatan okul güvenlik görevlisi Murat Borazan, "Dışarı
çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına
baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez
oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada kim olsaydı aynı
şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında
diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı" dedi.
Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.