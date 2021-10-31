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Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi

Antalya'da iş stresinden bunalıp vücut geliştirme sporuna başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz, katıldığı Türkiye şampiyonalarından madalyalarla döndü. Milli takıma seçilen Yılmaz, kasım ayında İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 13:38
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Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi

Serik Devlet Hastanesi'nde çalışan ve 15 yıldır hekimlik yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz (41), yoğun iş stresi nedeniyle vücut geliştirme sporuna başladı. Yılmaz, eşinin de desteğiyle 2013 yılında başladığı spora son 5 yıldır ağırlık vermeye başladı. Haftanın 6 günü antrenman yapmaya başlayan Yılmaz, beslenmesine de özen gösterince kısa sürede vücudundaki gelişmeyi fark etti. Arkadaşlarının teşvikiyle 2019 yılında katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Yılmaz, 2021 yılında Kemer'de düzenlenen şampiyonada da birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu. Milli takıma da seçilen başarılı doktor, kasım ayında İspanya'da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

"Eşim 'Git sporunu yap, stresini at gel' dedi"

Vücut geliştirme sporunun kendisi için bir stres atma yöntemi olduğunu ifade eden Yılmaz, başarı öyküsünü şöyle anlattı:

"Bu spora 2013 yılından sonra esas ağırlık vermeye başladım. Bizim işimiz çok yoğun, icabında gecenin 2'sinde bir telefon geliyor hemen kalkıp gidiyorsunuz, acil ameliyatlar çıkıyor. Bu spor gerçekten yorucu bir spor, dinlenmek gerekiyor, beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Yani doktor olup da bu sporu sürdürmek imkansıza yakın bir şey. Ama dediğim gibi benim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir stres atma yöntemi olduğu için o yüzden severek yapıyorum. Son 5 yılda biraz ağırlık verdim, sağ olsun eşim de destekledi. Çünkü eve geldiğimde mutsuz oluyordum. Eşim de 'Git sporunu yap, stresini at gel' diyordu. Durum böyle olunca haftanın iki üç değil de dört beş günü gitmeye başladım. Sonra haftanın altı günü gitmeye başladım. Stres atınca eve daha mutlu geliyorum, kızımla daha iyi zaman geçirebiliyorum. Nitekim eşim bunu fark edince o da spora gelmeye başladı ve beni spora daha çok teşvik etmeye başladı. Bunun üzerine daha çok zaman ayırınca vücudumdaki değişikliği daha çok fark eder oldum. Bu sefer spordaki arkadaşlarım da neden yarışmayı denemiyorsun, bir gir şansını dene şeklinde motive edince 2019 yılının eylül ayında bir yarışmaya girdim. Türkiye üçüncüsü oldum kendi kilomda. Bu beni daha çok kamçıladı. Çünkü o podyuma çıkınca, oradaki ortamı görünce, o boya kokusunu içinize çekince gerçekten bir çeşit bağımlılık gibi oluyor. Bu sefer daha çok istiyorsunuz. Bir önceki yarışmama hazırlandığım kadar hazırlanamadım, iş yoğunluğu olunca fazla mesai yapmak durumunda kaldım ama içimdeki o hırsla son iki ay ciddi bir şekilde hazırlandım. Şansımı denedim ve kıl payı Türkiye ikincisi oldum."

"Türk'ün gücünü göstereceğiz"

Elde ettiği başarılarla daha çok motive olduğunu aktaran Yılmaz, "Nitekim milli takımada girince haftaya İspanya'da bir milli takım yarışması var. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şansım yaver giderse derece bekliyorum. Çok zorlu bir yarış. 75. yıl olması nedeniyle çok fazla katılım olacak, her ülkenin birinci ve ikincisi gelecek. Rakipler ciddi olacak, sert bir yarış olacak ama ben de kendime güveniyorum. İnşallah Türk'ün gücünü göstereceğiz" diye konuştu.

"Hastalar randevu alırken 'iri yapılı doktor' diye bahsediyor"

Yılmaz, hastalarıyla arasında yaşadığı ilginç diyalogları da, "Hangi doktordan sıra almak istiyorsun' diye sorduklarında, 'Var ya bir tane iri yapılı, güreşçiye benzeyen, onu ver' diyorlar. Sağ olsun hastalarım beni seviyor. Çoğu beni tanıyor ama tanımayanlar o şekilde hitap ediyorlar. Zaman zaman bana gelip 'Çocuğumu spora yazdırayım mı?' diyenler oluyor. Ya da sporcular gelip bazı şeyler danışıyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor tabii. Hem doktor olarak hem spor konusunda insanları yönlendirebilmem, teşvik edebilmem beni motive ediyor. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Vücut geliştirme sporuna verilen desteğin yeterli gelmediğini de belirten Yılmaz, destekle beraber başarının artacağını sözlerine ekledi.

#Ferit Yılmaz# antalya# doktor# vücut geliştirme
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