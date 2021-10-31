Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 14:27
Osmangazi Mahallesi'nde Aşıroğlu ve Mithatpaşa caddelerinin kesişiminde E.K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı belediye otobüsü, 34 JF 6432 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazayı otobüsteki yolcular yara almadan atlattı, sürücüler ile otomobildeki Fatma G. hastaneye kaldırıldı.
Özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı Fatma G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda otomobille çarpışan belediye otobüsünün yol kenarındaki duvara çarparak durması, araçtan kopan parçaların etrafa saçılması yer alıyor.
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