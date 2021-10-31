Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasından 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 14:52
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen biri avukat 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili bilgi veren 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.