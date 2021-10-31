Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü narkotik polisi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan ile birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur Acarca'nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca, sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 YIL ÖNCE 'BAŞARI BELGESİ' ALDI

Tutuklanan Cumhur Acarca'nın ise Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polis memurundan biri olduğu ortaya çıktı. 2019'daki uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesinde kaçmaya çalışan şüphelileri arkadaşı İ.Y. ile sıkı takip sonucu yakalayan Cumhur Acarca'yı, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmişti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' vermişti.

AVUKATI DARBEDİP, CEZA ALMIŞ

Konya'da otomobilinde 24 kilo 600 gram eroin taşıdığı suçlamasıyla tutuklanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri öğrenildi. Ekip aracına selektör yaptığı iddiasıyla çıkan tartışmada ters kelepçeledikleri Zengin'in kolunun darp sırasında çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle İstanbul Kadıköy 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polis memurlarının 1 yıl 3 ay ceza aldıkları, 2 yılın altında olduğu için erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olan bu cezaların, 'yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyerek tekrar suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmaması ve yargılama aşamasında dosyaya yansıyan kişilik özellikleri değerlendirilerek' fiilen çektirilmesine karar verildiği bildirildi. Acarca'nın da aralarında bulunduğu polis memurlarının bu karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurduğu kaydedildi.