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Devlet korumasındaki çocuklar için sportif yetenek taraması

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında korunma ve bakım altındaki çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı. Buna göre 2 bin 769 çocuk, başarılı oldukları spor branşlarına yönlendirildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ekim 2021 15:37
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Devlet korumasındaki çocuklar için sportif yetenek taraması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle sporda yetenekli çocuklar tespit edilerek çeşitli branşlara yönlendiriliyor.

81 İLDE TARAMA YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk evlerinde korunma ve bakım altındaki 7-12 yaş grubundaki çocukların spor yapma kültürünün geliştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında 81 ilde tarama yapıldı.

HER ÇOCUK İÇİN SPOR KARNESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesislerde yapılan test ve ölçümler sonucu, çocukların 38 olimpik branşta hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, her bir çocuk için 'spor karnesi' hazırlandı. Tarama sonucu spora yetenekli olduğu tespit edilen 2 bin 769 çocuk, başarılı bulundukları branşlara yönlendirildi.

Bu arada çocuk evlerinde yetişen çocuklardan 14'ü milli takımlarda spor yapıyor. Çocuk evlerindeki 13 bin 341 çocuktan 2 bin 394'ü lisanslı, 2 bin 293'ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor.

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