Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Daha önce ismini değiştiren bazı büyük şirketler

Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO?su olduğu Facebook?un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti.