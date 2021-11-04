Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutan ücretli öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısında bu soruya cevap verilmiştir.

MEB bu görüş yazısında; "Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin haftada 30 saate kadar ders okutabilmeleri zaten resmi görevlerinin bulunmaması halinde mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu konumda olanlardan normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutanlara, ayrıca Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında değerlendirilerek haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." cevabını vermiştir.

İşte o cevap;