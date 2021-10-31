Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'a yenildi

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!