Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama

REKTÖRDEN BALDIZINA 'KADRO' KIYAĞI

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'ı üniversiteye naklen aldı.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada tepki çeken olay, birçok kullanıcının dikkatini çekti ve Tabakoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklendi.

"ZATEN MEMURDU, NAKLEN ALDIK, ALLAH'TAN KORKMAYANLAR İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Tabakoğlu da Twitter hesabından olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Tabakoğlu, "Aile ve Sosyal politikalar bakanlığında kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat (Muvafakat) istedi kurumu verdi. Bizimde (-de ayrı) bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan korkmayanlar için yaşasın cehennem." dedi.