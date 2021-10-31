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AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya son günlerde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların çok olmadığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ekim 2021 19:53
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AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkaya, çiftçinin gübre ve akaryakıt sorunlarına değindiği konuşmasında akaryakıta yapılan zammın çok da yüksek olmadığını vurguladı.

"ELİMİZİ VİCDANIMIZA KOYALIM ÇOK ARTIŞ YOK"

"Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok arkadaşlar"

diyen Ali Özkaya'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

'

'Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok arkadaşlar. Geçen yıl bir varil petrol 40 dolardı şu anda 84 dolar. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Yüzde 30 civarında da petrol arttı. Geçen yıl 6.80 olan mazot şu anda 8.30. Yüzde 24-25 oranında artış var.

"ÖTV'Yİ ALMIYORUZ"

Doğalgaz ile yüzde 160 oranında artan akaryakıtın yüzde 25 artmasının sebebi 50 milyara yakın ÖTV'yi biz devlet olarak almıyoruz. Sırf çiftçi üretsin, kamyoncu çalışsın diye. Tarım ürünleri yüzde 100'e yakın arttı. Mazot yüzde 100 artmadı yüzde 25 arttı. Gübrede vatandaş haklı.''

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