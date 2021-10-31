TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ekim 2021 21:10
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.
Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/PQxV0ixJhPTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 31, 2021